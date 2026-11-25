Лидерът на Олимпик Марсилия Пиер-Емил Хойберг седна до треньора Брюно Женезио на пресконференцията на тима преди мача с Левски в Лига Европа. Това е сигурен знак, че датчанинът ще бъде титуляр в двубоя утре на "Стад Велодром" от 19:45 часа.

"Беше трудно пред уикенда, но сега сме добре", бяха първите думи на датския национал, който пропусна поради заболяване загубата от Льо Ман с 2:3 в Лига 1.

"Целта утре е да спечелим мача, да вървим напред. Когато играеш в Олимпик Марсилия, постоянно трябва да се доказваш. Ще се опитаме да наредим добре нещата в мача утре", обеща халфът.

"Имаме нашия стил на игра и нашите силни страни. Нади има много ясни качества. Това е млад играч, който вече има много високо ниво и е способен още да се подобрява. Показва много интересни неща. От една година постоянно е викан в националния си отбор (б. а. - Нигерия). Удоволствие е да се играе с него. Опитваме да се направим най-доброто за отбора, да помагаш на съотборниците си. Когато имаме добри взаимоотношения, това помага", каза той за съотборника си Точукво Нади.

"Всеки треньор има собствен стил, има лични качества. Това, което той иска от мен, ми идва да направя и естествено. Знаем какво иска от нас треньорът технически, физически и ментално. Като играч е добре да имаме треньор, който е много ясен и амбициозен в начина, по който изисква от нас. Чисто човешки, той се грижи за това, което чувстваме и усещаме. Концентрира се върху малките детайли. Лично на мен това много ми харесва и ми помага, оценявам го", е мнението на Хойберг за треньора.

"Този сезон имаше много играчи, които си тръгнаха и не дойдоха нови попълнения. Съставът е по-малък. Намирам, че това е шанс и възможност за младите играчи на ОМ. Това е ситуация, от която трябва да се възползват. Но има и голяма отговорност - всеки играч трябва да покаже, че има глад да се развива. Моята роля в това е, че понякога има някои неща, които трябва да се кажат. Всички сме различни, но се опитваме всеки ден да правим нещата добре, да се готвим, да се храним правилно. Не казвам, че помагам на младите, но се опитвам да им покажа пътя. Не съм аз човекът, който трябва да им каже: "Правете това, това и това". Но е хубаво да имат добро отношение. Има много хора, които ме гледат на и извън терена и е добре да показвам правилните ценности", каза още той.

"Това е мач от европейските турнири, труден двубой. Двата отбора не са в челото на класирането и имат нужда от точки. Играем у дома и знаем, че трябва да направим всичко, за да победим. Знаем отговорностите си", добави играчът.

"Доволен съм, че говорите за феновете. Понякога има неща, които се казват в медиите, но те не са задължително истина. Не мога всеки ден да се явявам пред журналистите, а трябва да се концентрирам върху това, което иска треньорът от мен и се опитвам да защитавам фланелката по най-добрия начин. Обожавам да играя за ОМ и го казах на треньора онзи ден. Много пъти чувам, че съм готов да си тръгна и съм свикнал да живея с това. Повтарям, че не всичко, което се казва, е истина. Това лято имах желание да остана и направим усилията за това. Много съм горд да играя за отбора, защото е изключителен. Споделям с феновете страстта. Вярно е, че съм скандинавец, но споделям страстта и това е важното. Радвам се всеки път, когато играя. Докога ще е така? Не мога да кажа. Но ще дам всичко, докато играя за ОМ. Забравих вече въпроса за капитанската лента, собственикът решава тези неща", отговори Хойберг.

"Навсякъде има трудности. В първите шест мача загубихме пет. От това ни заболя много, но ни накара да работим повече и да се върнем по-силни. Заради това загубата в неделя също ни огорчи. Когато губим мачове, но феновете ни аплодират, усещаме тази страст, това трябва да запомним. Това е да играеш за Олимпик - любовта, която получаваш, трябва да я върнеш" каза скандинавецът.

Запитан дали ще намали заплатата си, датчанинът отговори: "Искам да помогна на клуба. Не съм аз човекът, който решава тези неща. Не смятам и, че е честно да обсъждам това с медиите. Знам, че не отговарям добре на въпроса, но не мога да говоря много за тези неща."