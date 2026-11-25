Полузащитникът на Тотнъм Лука Уилямс-Барнет подписа нов договор с лондонския клуб. Споразумението е до юни 2031 година.

18-годишният англичанин е продукт на младежката система на Тотнъм, като се присъедини към академията им на 10-годишна възраст.

На 21 ноември Уилямс-Барнет направи първия си титуляр в мача от Висшата лига срещу Ипсуич Таун (2:0). Полузащитникът отбеляза гол и направи асистенция, превръщайки се в най-младия голмайстор на Тотнъм в английската Висша лига от Гарет Бейл през 2007 г.

Уилямс-Барнет има пет участия за мъжкия отбор на Тотнъм.