Бившият английски футболен национал Рахийм Стърлинг получи присъда от 12 месеца лишаване от свобода, условно отложена за срок от 18 месеца, за опасно шофиране и отказ да даде проба за забранени вещества, съобщава BBC. Освен това, шофьорската книжка на 31-годишния англичанин е отнета за срок от две години и той е осъден да положи 100 часа общественополезен труд.

През септември Стърлинг се призна за виновен по дело за опасно шофиране, след като катастрофира в мантинелите на магистрала в Хемпшир през май. След инцидента е установено, че той също така е притежавал азотен оксид (б.а. познат още като райски газ) за незаконно инхалиране, а впоследствие не е изпълнил задължението си да предостави проба за анализ.

За нарушението, свързано с отказ да предостави проба за изследване, той получава присъда от два месеца лишаване от свобода, условно отложена за срок от 18 месеца, която ще се изтърпява едновременно с основната присъда. Адвокатът на защитата на Стърлинг - Джейсън Бартфелд, поясни, че няма да бъде налагано отделно наказание за притежанието на райския газ, тъй като това нарушение вече е отчетено при определянето на присъдата за опасно шофиране.

"Това, което може би е забележително в случая, са личните обстоятелства в полза на обвиняемия, които могат да бъдат взети предвид като смекчаващи вината. Постиженията на г-н Стърлинг като футболист са изключително добре познати и нямам намерение да ги изброявам, освен ако не бъда помолен за това. Това, което може би е малко по-малко известно, е неговата благотворителна дейност", заяви Бартфелд.

Той обясни пред съда, че тази година се навършват пет години от създаването на фондация "Рахийм Стърлинг", а през 2021 година футболистът беше приет в Ордена на Британската империя с отличието MBE за заслугите си към борбата за расово равенство в спорта.

Съдията по делото Кърсти Алман акцентира върху досегашния му "изключително примерен" характер, визирайки успешната му кариера като футболист и благотворителната му дейност.

Рахийм Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния тим на Англия и достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година. Той е и четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, като е печелил и Купата на Футболната асоциация, и е петкратен носител на трофея за Купата на лигата с "гражданите". В кариерата си той е носил още екипите на Ливърпул, Челси, Арсенал и Фейенорд.