Бившият национал бе хванат да шофира опасно, като отказа да даде проба за забранени вещества.
Бившият английски футболен национал Рахийм Стърлинг получи присъда от 12 месеца лишаване от свобода, условно отложена за срок от 18 месеца, за опасно шофиране и отказ да даде проба за забранени вещества, съобщава BBC. Освен това, шофьорската книжка на 31-годишния англичанин е отнета за срок от две години и той е осъден да положи 100 часа общественополезен труд.
През септември Стърлинг се призна за виновен по дело за опасно шофиране, след като катастрофира в мантинелите на магистрала в Хемпшир през май. След инцидента е установено, че той също така е притежавал азотен оксид (б.а. познат още като райски газ) за незаконно инхалиране, а впоследствие не е изпълнил задължението си да предостави проба за анализ.
За нарушението, свързано с отказ да предостави проба за изследване, той получава присъда от два месеца лишаване от свобода, условно отложена за срок от 18 месеца, която ще се изтърпява едновременно с основната присъда. Адвокатът на защитата на Стърлинг - Джейсън Бартфелд, поясни, че няма да бъде налагано отделно наказание за притежанието на райския газ, тъй като това нарушение вече е отчетено при определянето на присъдата за опасно шофиране.
"Това, което може би е забележително в случая, са личните обстоятелства в полза на обвиняемия, които могат да бъдат взети предвид като смекчаващи вината. Постиженията на г-н Стърлинг като футболист са изключително добре познати и нямам намерение да ги изброявам, освен ако не бъда помолен за това. Това, което може би е малко по-малко известно, е неговата благотворителна дейност", заяви Бартфелд.
Той обясни пред съда, че тази година се навършват пет години от създаването на фондация "Рахийм Стърлинг", а през 2021 година футболистът беше приет в Ордена на Британската империя с отличието MBE за заслугите си към борбата за расово равенство в спорта.
Съдията по делото Кърсти Алман акцентира върху досегашния му "изключително примерен" характер, визирайки успешната му кариера като футболист и благотворителната му дейност.
Рахийм Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния тим на Англия и достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година. Той е и четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, като е печелил и Купата на Футболната асоциация, и е петкратен носител на трофея за Купата на лигата с "гражданите". В кариерата си той е носил още екипите на Ливърпул, Челси, Арсенал и Фейенорд.