Епизод номер 12 от подкаста на БНТ Фентъзмагории вече е тук след паузата за националните отбори. В него спортните журналисти Радостин Любомиров и Стефан Георгиев обсъждат всичко случващо се във виртуалния английски футболен свят.

Над 10 милиона души по света играят Fantasy Premier League, като играта се радва на сериозен интерес и у нас.

Кои са най-правилните ходове преди 12-ия кръг от сезон 2026/2027 на Висшата лига?

Вижте епизода във видеото!