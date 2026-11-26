Патриарх Даниил и председателят на парламента Михаела Доцова откриха благотворителна изложба „Деца рисуват за деца“ в Народното събрание.

Средствата от нея ще се използват за закупуване на съвременна медицинска апаратура, за осигуряване на лекарства и ремонт на детските отделения на болниците във Видин, Враца и Ловеч.

Михаела Доцова – председател на НС: "За мен е удоволствие и отговорност да открия тази изложба. Целта е да се подпомогнат педиатричните отделения на болниците във Видин, Враца и Ловеч. Тези рисунки са творения на деца, които са нарисували своята църква или своя пазител. Днес можем само да се учим от това, което децата правят като послания: да търсим в човека, Бога и църквата истината и да бъдем по-добри."

Българският патриарх Даниил: "Децата не могат да крият това, което е в тях. Те го изразяват по един непринуден начин. Те са показали своето отношение към това, което научават в неделните училища. Такива деца са необходими и държавата следва да положи грижи дотолкова, че и на тези деца да стига възможността да се запознават с традиционното вероизповедание."

Снимки: БТА