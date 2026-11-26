Ще оставят ли в ареста задържаните за блудство с 15-годишно момиче в София младежи? Това решават магистратите. Има ли вече резултат?

Делото започна малко след 10.00 часа, а в момента Софийският градски съд се е оттеглил на съвещание, за да реши дали тримата младежи на 14, 15 и 16 години ще останат за постоянно в ареста. Те са обвинени за блудство с 15-годишно момиче, извършено в нощта на Хелоуин. Районният съд вече постанови спрямо тях най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Делото се гледа при закрити врата и в залата са допуснати само родителите и учителите на задържаните младежи.

Вчера в репортаж на БНТ ви показахме притеснена майка, която се свърза с екипа ни и разказа, че един от обвиняемите по случая е съученик на дъщеря ѝ. Днес стана ясно, че именно той е сред задържаните. Става дума за ученик от Професионалната гимназия по облекло, който вече е изключен от учебното заведение. Вчера стана известно и за четвърти задържан по случая - 19-годишния Аркади. Той е задържан за срок до 72 часа, като се очаква мярката му за неотклонение да бъде разгледана най-вероятно утре.

Екипът ни остава пред Съдебната палата в очакване на решението на съда дали тримата непълнолетни ще останат за постоянно в ареста.

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