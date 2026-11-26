А Парламентът гласува на второ четене пакетът от данъчни закони, от които зависи приходната част в бюджета за следващата години. Напрежение в пленарната зала при обсъждане на текстове от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В момента депутатите гласуват един от най-консенсусните законопроекти от пакета с данъчни закони. С него се запазват данъчните облекчения за многодетни семейства, които възлизат на суми между 5 и 15 хиляди евро. Въпреки очакванията за по-спокойно протичане на дебатите, в пленарната зала избухна скандал. Мнозинството отхвърли предложението на „Демократична България“, внесено от Мартин Димитров, да не се увеличават драстично санкциите и глобите за данъчни нарушения.

Според опозицията управляващите превалутират неправилно сумите от левове в евро и по този начин нарушават Закона за въвеждане на еврото. Последва размяна на остри реплики между лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. Заради напрежението заседанието беше прекъснато за 20 минути, за да се успокоят страстите в пленарната зала. След подновяването му председателят на Народното събрание Михаела Доцова наложи наказание „забележка“ на Петър Витанов. Междувременно депутатите от цялата парламентарна група на „Прогресивна България“ демонстративно обърнаха гръб по време на последвалото изказване на Асен Василев.

Христо Симеонов, „Прогресивна България“: „Данъчната политика, която водим, поставя на първо място семействата с деца. Почти нулево данъчно облагане за семействата с деца с най-ниски доходи. Безпрецедентен ръст с над 130% от общата данъчна подкрепа за дете спрямо действащите към момента. С този законопроект повишаваме основното данъчно облекчение за деца с по 200 евро на дете, така чистата сума на спестения или възстановен данък става до 500 евро за едно дете до 1 000 евро за 2 деца и до 1 500 евро за 3 и повече деца.“ Александър Иванов, ГЕРБ-СДС: „Да разясним за българските граждани, че това, тези 2 000 евро ще бъдат намаления от данъчната основа. И при запазване към момента на данък за доходите на физическите лица от 10%, наистина става въпрос за 200 евро облекчение. Сега, ако го разделим на месечна база на 12 месеца, се получава една сума от 16 евро и 66 евроцента на дете.“ Айтен Сабри, ДПС: „Ще подкрепим всеки един, всяка една политика и всеки един законопроект, който е за децата, ще подкрепим предложенията на колегите, които са за многодетните семейства, ще подкрепим и предложенията, които са за студентите, но няма да подкрепим предложенията за глоби, които са увеличения, не са превалутирани.“

Богомил Петков, „Продължаваме промяната“: „Продължаваме промяната“, подкрепяме всяко добро предложение, особено за увеличение за родителите с деца, но имаме едно редакционно предложение. Законът влиза в сила от 01.01.2027 година. Всички семейства очакват това, което обещахте като данъчно облекчение, да го видят още през 2027 г. Защото ако остане така предложения текст, както е в момента, реално това облекчение ще се усети чак през 2028 г.“ Владислав Панев, ДБ: „България се намира в демографска криза. Подкрепяме предложенията на управляващите за увеличение на данъчните отстъпки за семейства с деца до 18-годишна възраст. Смятаме обаче, че е добре да се увеличат тези отстъпки за многодетни семейства с 3,4 и повече деца.“ Георги Георгиев, „Възраждане“: „Това са политики, които са в правилната посока и политики, които ние от „Възраждане" защитаваме от години наред в този парламент. Политики, които не просто защитаваме, но те са записани в нашата доктрина „България 1400".“

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