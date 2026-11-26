Днес Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на един от задържаните участници в неонацистката организация „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“. Соченият за ръководител Николай Чалъков настоява за по-лека мярка, след като Окръжният съд го остави в ареста.

Разследването срещу групата започна през август след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. При акция на полицията и ДАНС бяха задържани общо 11 души, четирима от които непълнолетни.

Според прокуратурата организацията е проповядвала расова омраза и насилие, а сред обсъжданите от членовете ѝ действия са били и нападения на расова основа.