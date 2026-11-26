Районната прокуратура в Кюстендил започва проверка по сигнал за физическо насилие над дете с увреждане, настанено в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи. Случаят е от 24 октомври 2025 година и беше оповестен от омбудсмана Велислава Делчева след внезапна проверка на Националния превантивен механизъм. Според установеното психолог в центъра е скубал, ритал и влачил по земята дете, настанено в центъра. За действията си е получил само дисциплинарно наказание „забележка“ – най-лекото по Кодекса на труда.

Велислава Делчева – омбудсман на Република България: „Преди три седмици колегите отиват на внезапна проверка в Кюстендил, за да видят как се работи с децата там. Остават изключително неприятно изненадани от това, което намират. В документацията откриват писмо на директора на този дом към Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания към Благоевград, с което се съобщава, че психолог е упражнявал тормоз и насилие – скубал и ритал дете от този център. За мен това е абсолютно неприемливо поведение от страна на психолог. Единственото нещо, което имаме като последица, е дисциплинарна забележка“.

По думите ѝ при проверката не са открити данни дали са сезирани институциите, които се занимават със закрила на детето – Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Различна версия за случилото се представи ръководителят на центъра в Благоевград Татяна Христова. Тя обясни, че детето е с установено психотично заболяване, получава кризи и в тези моменти съществува риск да се самонарани.

Татяна Христова – ръководител на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград: „Детето е с установена детско-юношеска психоза. Има психотични кризи, които се овладяват медикаментозно. Няколко пъти е било хоспитализирано в психиатрия. При тези психотични кризи то може да се нарани, да удари главата си в стената. Всъщност няма насилие, а употребена сила, за да не се удари. Има така наречената мека стая, която е цялата облицована с меки модули. Желание на експерта да го пъхне в тази стая. Това е реакция, която може да не е съвсем адекватна, но в никакъв случай не е била с цел да се причинят травми“.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов заяви, че общината е била запозната с проблемите в центъра и е провеждала срещи с институциите за намиране на решение. По думите му са постъпвали жалби, а в разговорите са участвали представители на Министерството на здравеопазването, областната управа и ръководството на центъра.

Огнян Атанасов – кмет на Кюстендил: „Запознати сме, че има проблеми в центъра. Провеждали сме няколко срещи при мен, както и при областния управител, заедно с управителя на центъра в Благоевград, с представители на Министерството на здравеопазването и с представители на местното ръководство на центъра във връзка с жалбите, които бяха постъпили. Свикали сме комисия за детето, на която се установи, че Община Кюстендил няма реално никакви права, които да упражнява върху този център“, заяви Огнян Атанасов.

Кметът увери, че общината ще продължи да оказва подкрепа за разрешаването на проблемите.

Прокуратурата започва проверка и трябва да изясни конкретните обстоятелства около твърдяното посегателство, действията на служителите и мерките, предприети непосредствено след инцидента.