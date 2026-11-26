Засилени проверки срещу незаконното палене на автомобилни гуми, кабели и отпадъци се извършват в пловдивските квартали „Столипиново“ и „Изгрев“. Два автопатрула на общинска охрана обикалят постоянно рисковите райони, като следят за нарушители. Акцията е съвместна с Шесто районно управление и ще продължи през целия зимен сезон.

До момента са установени над пет пожара, които са били потушени своевременно, преди да доведат до по-сериозно замърсяване на въздуха и околната среда. Двама пълнолетни нарушители са хванати на място и срещу тях са съставени актове.

„Целта е основно превантивна – с обходи и автопатрули в кварталите „Столипиново“ и „Изгрев“. Разчитаме и на съдействието на Шесто районно управление при необходимост“, обясни Добрин Карпузов, директор на ОП „Общинска охрана“ – Пловдив.

По думите му най-често автомобилни гуми и кабели се палят по улица „Крайна“ и в района на река Марица. Предполага се, че целта е извличане на метални материали, които след това се предават за вторични суровини.

Глобите за подобни нарушения са между 200 и 400 евро. Карпузов отчита и положителен ефект от засиленото присъствие на патрулите.

„Откакто имаме постоянни патрули в квартал „Столипиново“, има по-добра превенция по отношение на запалването на сметища, гуми и кабели. През последната година тези паления са намалели драстично“, заяви той.

Проблем остават и незаконните сметища, които понякога се запалват от изхвърлени отпадъци от печки на твърдо гориво. При установяване на подобни случаи служителите на общинска охрана подават сигнал до пожарната, която реагира на място.

Засилен контрол се осъществява и в района на Руския пазар, където има денонощен пост на общинска охрана заради образуването на нерегламентирано сметище.

Проверките ще продължат през целия зимен сезон с цел ограничаване на замърсяването на въздуха и предотвратяване на нови пожари.