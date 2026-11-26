Отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост във Варна предизвика остри реакции сред политическите сили в Общинския съвет. Докато от ПП-ДБ поставят под съмнение законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия, от ГЕРБ настояват за оставката на кмета и критикуват управлението му през последните три години.

Според общинския съветник от ПП-ДБ Мария Ангелова казусът е безпрецедентен, а решението на ОИК е взето след изтичането на законовите срокове за произнасяне.

„Ситуацията е безпрецедентна. Това е политически казус с правни последици. Сигналите са от 3 и 4 ноември 2025 година, а Общинската избирателна комисия се произнася на 23 ноември 2026 година. Съгласно Закона за местното самоуправление ОИК не е спазила по никакъв начин сроковете, в които е трябвало да се произнесе“, заяви Ангелова.

Тя уточни, че решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета подлежи на съдебен контрол. Дори Варненският административен съд да потвърди решението на ОИК, то може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

На противоположна позиция е общинският съветник от ГЕРБ Биляна Раева. Тя заяви, че критиките към работата на Коцев не са от днес и че недоволството от управлението му се споделя и от част от неговите политически съмишленици.

„На последната сесия на Общинския съвет бяха коментирани конкретни примери от работата му, и то не в най-положителната посока. Много от членовете и симпатизантите на собствената му партия също изразиха оттегляне на доверието си“, коментира Раева.

Тя посочи като проблеми състоянието на градската среда, непочистените улици и липсата на договор за зимно поддържане на Варна. По думите ѝ състоянието на Аспаруховия мост също буди притеснение заради заледяванията при ниски температури.

„Омръзна ни да бъдем плебса, който трябва да гледа благия образ от телевизионния екран, а всъщност да живеем в една дълбока мизерия“, заяви Раева.

Като допълнителен аргумент за критиките си към управлението тя посочи проверки на Агенцията за държавна финансова инспекция и санкции по две обществени поръчки от периода на управление на Коцев. Раева съобщи още, че са получени 85 сигнала за нарушения на Закона за обществените поръчки.

Очаква се Варненският административен съд да се произнесе по жалбата срещу решението на Общинската избирателна комисия. Така съдебното решение ще бъде следващият важен етап в казуса с кметския пост във Варна.



