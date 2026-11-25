Започна строителството на многофункционален спортен център в столичния жилищен квартал „Младост 4“.

Новата спортна зала ще има 500 места, закрит 25-метров басейн, зала за тенис на маса, зала за фитнес. Срокът, който са дали строителите е 11 месеца. Днес кметът на София Васил Терзиев се включи и в поставянето на обезопасителни ограждения около долната станция на Княжевския лифт. Административният съд – София-град е отхвърлил жалбата на „Въжени линии" срещу заповедта на кмета за незабавно премахване на най-опасните части от съоръжението – въжетата, ролки и други елементи. И така те имат срок две седмица да премахнат опасните съоръжения.

Снимки: БТА