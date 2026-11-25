Русе е сред градовете в страната, в които тази вечер се проведе протест срещу насилието над жени. Поводът е Международният ден за елиминиране на насилието над жени – 25 ноември. Едва двайсетина русенци се събраха пред Съдебната палата в града, за да заявят подкрепата си към насилените в навечерието на Хелоуин момичета.
Три случая на домашно насилие има в рамките само на една седмица в Русе. По тях са образувани досъдебни производства. Мобилни екипи ще помагат на жени в риск в Русенско. Нов механизъм ще заработи, за да защитава жени, жертви на домашно насилие.
Снимка: БНТ
Розмари Митковска, организатор на протеста: „Никога не съм била жертва на насилие. Нямам и такива близки. Но съм майка на две дъщери. Голямата ми дъщеря е почти на 16 години. Просто не мога да възприема това за нормално и мен това адски много ме заболя, разтърси и смятам, че всяка една майка би реагирала по този начин.“
Ася Стефанова, участник в протеста: „Аз съм майка на две момиченца и днес идвам в подкрепа на тези семейства, които всъщност са потърпевши – не само техните деца, а самите семейства. Аз самата всъщност преди години съм била жертва на насилие. Така че много добре знам как един човек, който е бил жертва на насилие, се чувства. За съжаление, повечето хора, които и аз самата познавам, които са били жертва на насилие, всъщност са хора, които буквално се затварят в домовете си и същевременно никой не чува техния глас.“
Асен Николов, участник в протеста: „Истината е, че дори и да подадеш сигнал, горе-долу нищо не се случва след това. Няма просто никаква реакция. Записват се само някакви документи и всичко приключва дотам. Втори, трети път подаваш сигнал и след това, не дай си Боже, следва убийство. Това го познаваме. Просто то се случва по този ред и има нужда законът да бъде променен, да бъде бутнат.“