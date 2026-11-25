Русе е сред градовете в страната, в които тази вечер се проведе протест срещу насилието над жени. Поводът е Международният ден за елиминиране на насилието над жени – 25 ноември. Едва двайсетина русенци се събраха пред Съдебната палата в града, за да заявят подкрепата си към насилените в навечерието на Хелоуин момичета.

Три случая на домашно насилие има в рамките само на една седмица в Русе. По тях са образувани досъдебни производства. Мобилни екипи ще помагат на жени в риск в Русенско. Нов механизъм ще заработи, за да защитава жени, жертви на домашно насилие.

Снимка: БНТ