Авария в топлопреносната мрежа остави без парно и топла вода абонатите в бургаските комплекси „Лазур“, „Братя Миладинови“ и „Зорница“.

Повредата допълнително затруднява ежедневието на бургазлии, след като заради ремонта на водоснабдителната система „Камчия“ голяма част от града остана и без питейна вода. Топлоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията, като към момента не се посочва конкретен срок.

От топлофикационното дружество се извиняват на засегнатите абонати за причиненото неудобство.