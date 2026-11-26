Американските регулаторни органи дадоха зелена светлина на „Спейс Екс“ да изстреля един милион спътника в орбита около Земята, за да подпомогне изграждането на центрове за данни в Космоса.



Одобрението е първо по рода си. „Спейс Екс“ възнамерява да използва слънчевата светлина за захранване на спътниците, които ще обработват данни за изкуствен интелект и ще изпращат резултатите обратно на Земята. Според Федералната комисия по комуникациите проектът, известен като Стармайнд, ще „подкрепи бурно развиващата се американска икономика, основана на суперинтелигентните технологии". Одобрението идва на фона на разрастващите се протести срещу строежа на центрове за данни на Земята.