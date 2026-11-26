Софийската градска прокуратура поема разследването за смъртта на 16-годишната Ивана в Благоевград. Това става с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова.

Прехвърлянето на досъдебното производство цели да гарантира обективност, ефективност и безпристрастност на всички действия по разследването, след като през последните 6 месеца бащата на Ивана многократно отправи критики към институциите, че то умишлено се бави.

От Софийска градска прокуратура съобщиха, че обхватът на разследването е разширен. Работи се по всички версии, съпоставят се всички доказателства и съобразно тях ще бъде ориентирано развитието на делото.

Припомняме, че по досъдебното производство за смъртта на момичето, като обвиняем е привлечен един от младежите, които в злополучната нощ са били заедно с нея в апартамент на блок в квартал „Струмско“. С постановление на прокурор от 27 май той е с наложена мярка за забрана да напуска пределите на България без разрешение на прокурор.

Преди дни беше организирано поредно бдение в памет на Ивана, на което близките отново настояха за справедливост и безпристрастност от институциите при разследването на трагичния инцидент.