ГЕРБ-СДС предлагат компенсация на разходите за ток за училища, детски градини, читалища, общежития и храмове. От партията изтъкнаха, че има студенти, които плащат повече за електроенергия, отколкото за студентско общежитие.

Йорданка Фандъкова – ГЕРБ-СДС: "Днес внесохме предложение за компенсация на разходите за ток за училища, градини, градини, читалища и за площадни улици до размера за цената за битовите потребители. Дори след компенсациите за бизнеса, разходите на тези хора са изключително високи. Несправедливо е. Те не генерират печалби, тяхната дейност не е стопанска. В тази група включваме и храмовете. В условия на финансови рестрикции не е справедливо това да е за сметка на образованието и младите хора."

Жечо Станков – ГЕРБ-СДС: "Основният бич са високите цени на електроенергията и горивата. Нашите предложения не стигат до зала. Затова предлагаме в държавния бюджет за училища, градини, храмове специална разпоредба, която казва – електроенергията да бъде като за битовите потребители. Няма да се налага на студентите да заплащат ток с по-висока цена от цената на общежитието. Имаме училища, където не могат да платят заплатите на учителите, за да платят тока."

Красимир Вълчев – ГЕРБ-СДС: "В образованието има най-голямо намаление в бюджета. Основаният проблем на този бюджет е стимулиране на инфлацията. Знаете за предложението на управляващите за намаляване на субсидиите за вероизповеданията."

Жечо Станков – ГЕРБ-СДС: "Това ще струва нула евро, защото има фонд "Сигурност". Постъпленията от фонда трябва да са предостатъчни. Нула евро ще бъде отражението върху бюджета."