Парламентът гласува окончателно промените в данъчното законодателство за следващата година. От измененията зависи приходната част на бюджета за 2027 година.

Сред основните предложения е въвеждане на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите в 6 сектора. Заложено е поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите, акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене, както и по-висок праг за регистрация по ДДС. Предвижда се ваучерите за храна да достигнат 200 евро месечно, но сумата над 102 евро ще се облага със 7%.

При данъка върху доходите на физическите лица има увеличение на данъчните облекчения за родители. Въвежда се изцяло и ново облекчение от 2000 евро от данъчната основа на работещ родител за развитие на детето.