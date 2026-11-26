Нови части от София са без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация София".

Жителите на бл. 63 в ж.к. "Дружба" 1 от днес до 13 декември ще са без топла вода и парно.

Засегнати са абонатите на дружеството и на ул. "Димитър Димов" № 10, 12 , бул. "Джеймс Баучер" № 26, 28, 30 в кв. "Лозенец". Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е 6 декември.

До 6 декември без топлоподаване е и бл. 28Б в кв. "Слатина".

До 28 ноември без парно и топла вода са и от бл. 18 до бл. 26, бул. "Владимир Вазов" № 90 и ОДЗ № 92 – филиал в ж.к. "Левски В".

"Топлофикация София" ще извърши и подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. "Дианабад", кв. "Гео Милев" и "Студентски град", които са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради.

За периода от 10.12. до 21.12.2026 г. без топлоподаване ще бъдат следните сгради:

в ж.к. "Дианабад" – блок 5;

в кв. "Гео Милев" – ул. "Горазд" № 16 бл. 1 и бл. 2, № 16А; ул. "Хемус" № 23 и № 25;

"Студентски град" – Минно-геоложки университет, хранителен блок и музей.

Ремонтните дейности ще се извършват при оптимална организация на работния процес с цел максимално съкращаване на сроковете за изпълнение, като при техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявените дати.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване, информират от дружеството.