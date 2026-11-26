22-годишен младеж загина след катастрофа в Разград. С опасност за живота е единият от спътниците му – на 18 години. Ранен, но без опасност за живота, е и вторият пътник в колата – също на 18 години, който е бил на задната седалка.

Сигналът за тежката катастрофа е подаден около полунощ. Инцидентът се е случил на улица „Жеравна“ в град Разград. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в града. По първоначални данни шофьорът губи контрол над автомобила, излиза вдясно от платното за движение и се удря последователно в крайпътно дърво, табло на газов доставчик и бетонен стълб на енергийно дружество.

При сблъсъка загива 22-годишният шофьор, който е с белгийско свидетелство за правоуправление. Тежко ранен е возещият се на предната седалка 18-годишен пътник от Разград. Той е транспортиран в МБАЛ – Разград с фрактури на таза, прешлен и ляв крак, както и с увреден бял дроб. Състоянието му е с опасност за живота. Возещият се отзад 18-годишен младеж от град Исперих е с разкъсана рана на лявото коляно и мозъчно сътресение, без опасност за живота. Предстои извършването на аутопсия на загиналия водач. По случая се води досъдебно производство.

Снимки: ОД-МВР Разград

От Областната дирекция на МВР в Разград съобщават още, че загиналият водач е многократно санкциониран от полицейски служители за рисково шофиране в градски условия. В социалните мрежи граждани на Разград са публикували постове, касаещи предходния му автомобил – БМВ с русенска регистрация. От септември до момента има съставени седем фиша, включително за нарушения на максимално допустимата скорост за движение.