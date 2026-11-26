Гъвкави ограничителни колчета, поставени върху прекъсната линия на пътя София – Перник в района на Владая, предизвикаха реакции сред шофьорите. Според експерта по пътна безопасност Диана Русинова новата организация на движение създава противоречие – маркировката позволява изпреварване, но колчетата на практика го ограничават.

Междувременно основните ремонтни дейности в участъка са приключили, а взетите от експертите проби от асфалта показват добри резултати.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: „Аз съм изключително учудена, че проектът, който е съгласуван с Пътна полиция, с Агенция „Пътна инфраструктура“, в един момент се озоваваме в ситуация, в която хем е разрешено изпреварването, хем е забранено. За мен това е много странно решение, да не говоря, че малко нарушава правилата и нормите“.

Тя посочи и друг проблем в организацията на движение – различното обозначаване на участъка в двете посоки.

„Когато се спускате посока София, където е непрекъсната линията, сте в населено място. Когато обаче се връщате обратно и пътувате към Перник, сте извън населено място. Това е нещо, което така и не беше оправено с новата постоянна организация на движението“, обясни Русинова.

По думите ѝ самият ремонт на пътя е почти готов, а сериозните дейности са приключили преди около седмица. Последният износващ слой асфалт е положен миналия петък. Експертите от Европейския център за транспортни политики са взели проби от биндерния и износващия слой, както и от пътната смес.

„Общо взето, изключително добри резултати. И така покриват всички норми. Друго, което е важно за хората да знаят, е, че освен че беше сменен асфалтът и той вече не е хлъзгав, какъвто беше, което беше много важно, тук беше много опасен участък, е подобрено и отводняването“, каза тя.

Въпреки подобренията обаче тя постави въпроса защо на място е останал знакът за опасност от хлъзгав път.

Основните ѝ притеснения са свързани с поставените колчета и поведението им при зимни условия.

„Аз съм изключително скептична като завали сняг, защото тук вали сняг - как ще се почиства този сняг?“, коментира експертът.

Русинова предполага, че с колчетата е направен опит да се улесни реверсивното движение, но постави под въпрос и качеството на самите съоръжения.

„Не съм много сигурна, че покриват нормите. Самите светлоотразители са първи клас, а би следвало да са втори клас на колчетата. За мен трябва да бъдат сменени самите светлоотразители, за да може да гарантираме, че ще се виждат добре при всякакви метеорологични условия“, заяви тя.

По думите ѝ с времето замърсяването може допълнително да влоши видимостта: „Те сега изглеждат добре, но след две-три седмици, като завали първият сняг, ще се изцапат и няма вече да се виждат добре.“

Според Русинова колчетата могат да имат и положителен ефект върху безопасността, тъй като създават усещане за по-тясна пътна лента и могат да накарат шофьорите да намалят скоростта.

„Тези колчета по-скоро ще служат като превенция срещу пътни инциденти, защото заради създаването на впечатление, че е по-тесен габаритът на самата пътна лента, предполагам, че хората ще карат и доста по-бавно, което също е един вид някаква превенция срещу пътнотранспортния травматизъм. Предстои да видим тази мярка дали ще сработи“, посочи тя.

Експертът обаче отново подчерта, че трябва да се провери как ще се почиства пътят и дали колчетата няма да затруднят преминаването на аварийни и специализирани автомобили.

Като друг нерешен проблем тя посочи достъпа на жителите на Владая до населеното място и включването им в движението.

„При този вход-изход от Владая, както и при долния, за хората остава притеснението как ще могат да се включват и да влизат и да излизат. Това е един проблем, който не беше решен. Когато има реверсивно движение, да кажем, има две ленти в посока София или когато има пък две ленти в посока Перник, за тях това притеснение остава. Остава това неудобство, което като че ли не беше измислено, а може би трябваше малко по-добре да се помисли все пак и за това, че те имат право да влизат и да излизат спокойно и безопасно“, каза Русинова.

По отношение на задръстванията тя смята, че причината е преди всичко в интензивния трафик, а не в ремонта или новите колчета.

„По-скоро големият трафик е причината за това, не ремонтът. Няма как един добре направен път да създаде предпоставки за задръствания. По-скоро аз призовавам хората да са спокойни, да не се бутат, да се изчакват, да се подреждат правилно, не в последния момент да създават негативни ситуации и хората да се изнервят“, коментира тя.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че проектът за организация на движението е съгласуван със СДВР, а еластичните колчета са поставени по предписание на експертите оттам като превантивна мярка срещу произшествия. От агенцията посочват, че подобна система е доказала ефективността си при предотвратяване на инциденти при изпреварване в участъци със забрана за това и при ограничаване на превишената скорост.

Според Диана Русинова пътят може да бъде пуснат за движение от началото на следващата седмица, но окончателният срок трябва да бъде обявен от АПИ. Тя уточни, че предстои поставянето на ограничителните системи за пътища, което все още забавя приключването на ремонта.