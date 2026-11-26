Валери Домовсичйски си спомни последния мач на Левски срещу Олимпик Марсилия, който се изигра през 2005 година в Купата на УЕФА (б.а. – Лига Европа). Бившият футболист на „сините“ е част от паметната победа на стадион „Георги Аспарухов“ с 1:0 срещи французите. Автор на попадението за столичани е Христо Йовов, който си печели прякора Бижутера след отбелязването на попадението.

Пред БНТ Домовчийски върна времето назад за въпросната победа.

„Както всеки мач, разбира се, винаги има напрежение, без което не може. Спомням си много добре футболистите. Имена като Фабиен Бартез, Франк Рибери, Самир Насри. Страхотен отбор. Чудесен финт и чудесен гол на Христо Йовов, дори очаквах пас на втора греда към мен, но само видях само как топката влиза в гредата и последва радост“, припомни си Домовчийски.

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