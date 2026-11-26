За уважението, правилните примери и силата да се изправиш, когато си паднал, говори Димитър Бербатов пред стотици деца от спортното училище в Плевен. Покрай фурора на театралната сцена с „Бербатов: Разкодиране“, той създаде и вдъхновяваща традиция – да отделя специално внимание на децата от съответния град, в който предстои да играе спектакъла си, част от националното му турне.

Димитър Бербатов беше посрещнат с бурни аплодисменти в спортно училище „Георги Бенковски“ в Плевен. Приветства го баскетболната легенда Цветан Антов, директор на спортното училище. А първият българин, шампион и голмайстор на английската Висша лига по футбол, говори за пътя към успеха и съпътстващите предизвикателства пред учениците от паралелките по футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, бокс, борба, гребане, карате, кикбокс и акробатика. Именно на това училище е възпитаничка и олимпийската ни шампионка по карате Ивет Горанова, а сред множеството беше и треньорът, извел я до върха – Ангел Стефанов, заедно със своето дете. От ученическия съвет благодариха специално на рекордьора по голове за националния отбор на България по футбол за отделеното време и вдъхновението.

Бербатов говори пред учениците по множество теми и отговори на всеки един въпрос.

„Всички правят грешки. Аз също правя грешки. Уча се от тях. Ако сгрешите, учете се. Но е важно грешките ви да не бъдат от големите, защото има и такива. Всички гледаме новините, четем, виждаме какво правят определени групи момчета или момичета. Какви неща се случват в нашата действителност. Това са лошите примери. Средата, в която растете и се развивате, е много важна. Не всички може да се харесвате, но трябва да има уважение – към хората до вас, към постиженията на другите, към треньорите ви. Най-важното е като хора да подхождаме с уважение. А за спорта – дисциплина и постоянство“, каз той на младите спортисти.

„Какво трябваше да загубите, за да получите величественост“, попита младо момче, трениращо акробатика. „Трябваше да загубя това, че си мисля, че знам всичко, когато бях на годините на някои от вас“, отговори Бербатов и продължи с поучителни истории от своя опит, а след това дълго се снима с всяко едно дете и раздаде автографи.

След това дойде време за четвъртото излизане на сцената за спектакъла „Бербатов: Разкодиране“. Отново пред препълнена зала, този път в театър „Иван Радоев“ в Плевен.

Ясно е кога къде Бербатов ще играе спектакъла си през следващата година. Той ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.