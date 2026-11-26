От ЦСКА излязоха с надъхващи думи за предстоящата първа европейска вечер на новия стадион "Българска армия". "Червените" посрещат Трабзонспор от 22 часа в мач от Лига на конференциите.

"Армейци, чакахме този момент.

Чакахме отново да чуем химна на европейските вечери под светлините на нашия стадион. Да усетим тръпката, която само големите мачове носят. Да бъдем заедно там, където принадлежи ЦСКА!

Тази вечер „Българска армия“ отново ще бъде сцена на европейски футбол.

Срещу нас е Трабзонспор, а залогът е поредна важна крачка в UEFA Conference League", заявиха от ЦСКА в социалните мрежи.