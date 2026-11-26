От магическото изпълнение на Христо Йовов на "Герена“ до предизвикателството на митичния "Велодром“. Близо 21 години след една от най-паметните вечери в европейската история на Левски столичани отново се изправят срещу Олимпик Марсилия.

Българският шампион гостува на френския гранд в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19:45 часа, а главен съдия ще бъде черногорецът Никола Дабанович.

Макар традициите и индивидуалната класа да поставят французите в ролята на фаворит, временното класиране разказва различна история. Възпитаниците на Хулио Веласкес заемат десетата позиция със седем точки, докато тези на Бруно Женезио са едва 31-ви с актив от три пункта.

"Сините“ пристигат във Франция със самочувствие след последователните победи над Виктория Пилзен (2:1) и Ягелония (1:0) в европейската надпревара, както и убедителния успех с 4:1 над Локомотив София в родното първенство.

Евентуална победа на "Велодром“ би имала и историческо измерение. Левски може да запише три поредни европейски успеха в рамките на една кампания за първи път от 1969 година и да се доближи значително до елиминационната фаза.

В същото време Олимпик Марсилия не оправдава очакванията в Лига Европа. Французите допуснаха три последователни поражения, преди да запишат първия си успех срещу Байер Леверкузен (1:0). През изминалия уикенд марсилци претърпяха болезнена загуба с 2:3 от Льо Ман, въпреки че имаха преднина от два гола.

И двамата треньори са изправени пред кадрови проблеми. Домакините няма да разчитат на Дерек Корнелиус и Емерсон Палмиери, докато за Левски отсъстват Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов, а участието на Сержиньо остава под въпрос.

Въпреки ограниченията, наложени от френските власти, Левски ще има подкрепата на 500 свои привърженици по трибуните на "Велодром“. Броят им е далеч по-малък от първоначалния интерес към гостуването, но "сините“ няма да бъдат сами в едно от най-сериозните си европейски изпитания през последните години.

Историята на съперничеството между двата клуба пази само една глава, но тя е написана със златни букви за българския футбол.

Историята също дава поводи за оптимизъм на българския тим. На 1 декември 2005 година Левски победи Олимпик Марсилия с 1:0 в София след фамозното изпълнение на Христо Йовов във вратата на Фабиен Бартез. Онази вечер се превърна в символ на забележителната европейска кампания на отбора на Станимир Стоилов, достигнал до четвъртфиналите за Купата на УЕФА.

Близо 21 години по-късно героите са други, сцената е различна, но мечтата остава същата. На "Велодром“ Левски ще има възможността не просто да припомни една славна страница от миналото си, а да напише нова.