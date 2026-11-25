Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров разкри на летище "Васил Левски" при излитането на отбора за Марсилия, че още не може да се примири с орязаната бройка на феновете на "сините" за гостуването в мача на Лига Европа. От българския клуб дори са били предложили срещата да се играе в друг град и дори да се премести в София, ако местните власти не могат да се справят с охраната на събитието. Известно е, че префектурата на Буш-дю-Рон потвърди, че максимум 500 привърженици на Левски могат да присъстват на стадиона заради това, че мачът е определен като високорисков, а в Марсилия се очакват големи протести в деня на срещата.

"Хубаво е, когато се връщаме назад във времето и се сещаме за хубави неща. Надявам се отборът да покаже това, на което е способен и да се поздравим с успех. Имаме реални шансове да вземем поне точка от Марсилия, ако играем нашата игра. Имаме талисман, който ще се присъедини в Марсилия - Седрик Бардон. Лично го поканих. Ще се радвам да го видя. В съвременния свят човек влиза в интернет и получава цялата информация. Не можем да живеем в миналото, а сега - в настоящето и бъдещето", каза Боримиров преди излитането на отбора за Марсилия.

"За нас е неприемливо това, което направи Марсилия. Защо? Защото намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората. А не стадионът да е място, където да се случват нежелани неща и после да се коментира кой крив, кой прав. УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. А именно: да премести мача в друг град или държава, или Марсилия да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 хиляди как с тях се справят? За мен нещата не са равнопоставени и това е огорчение. Цялото ръководство на Левски ще бъде на мача", добави той.

"Не правим сметки, играем мач за мач. Важното е да гледаме само нас, зависими сме и от другите резултати", каза той за очакванията си от мача с Олимпик.

Попитан за хората, които напуснаха Левски в последните дни, Боримиров отговори: "Мъчно ми е, защото бяхме създали много добър колектив, но всеки има право да избира бъдещето си и как да се развива."