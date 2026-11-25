Треньорът на Трабзонспор Томас Райс определи група от 20 футболисти на тима, които пристигат в София за мача с ЦСКА в Лигата на конференциите. Двубоят е утре от 22:00 часа на новия стадион "Българска армия". В разширения състав на турския отбор, който пристига днес следобед в София, попаднаха звездите Мохамед Салах, Фабиньо и вратарят Андре Онана, който е пазил на Манчестър Юнайтед и Интер Милано.

В турския отбор не са, както се очакваше контузените Арсений Батахов, Руслан Малиновски, Джу Франкулино, Арал Шимшир, Окай Йокушлу, Том Жабол-Фолкарели, но с групата не попаднаха и опитният черногорец Стефан Савич, френският халф Батиста Менди и албанецът Ернест Муци. Съставът е запълнен с юношите Мустафа Кузей, Иджитан Чубукчу и Оджужан Ертем.

Съставът на Трабзонспор:

Вратари: Андре Онана, Ахмед Доган, Онурал Джевикан;

Защитници: Чбулке Нваиву, Дженк Йозкачар, Самет Акайдън, Сидни Кабрал, Мустафа Ескихеладж, Вагнер Пина;

Халфове: Фабиньо, Мустафа Кузей, Иджитан Чубукчу, Мелих Кабасакал, Бенжамен Бушуари, Озан Туфан, Оджужан Ертем, Ноа Савиоло,

Нападатели: Мохамед Салах, Ебере Пол Онуачу.