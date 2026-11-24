Ръководството на ЦСКА излезе с информация относно билетите за мача срещу Трабзонспор в Лига на конференциите. Утре сутрин "армейците" ще активират функцията "Препрати" в клубната платформа и ще бъде пусната в продажба ограничена бройка от входните талони.

„Армейци,

От утре (25 ноември) след 10:30 ч. ще бъде активна възможността за прехвърляне на билети чрез функцията „Препрати“ в потребителските профили на платформата tickets.cska.bg. Така притежателите на билети ще могат отново да се възползват от тази функционалност.

Същевременно, след предприетите мерки срещу опитите за злоупотреби и заобикаляне на установените правила, успяхме да осигурим допълнителен, макар и силно ограничен брой билети за предстоящия двубой срещу Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите.

Те ще бъдат налични за закупуване утре след 10:30 ч. в платформата tickets.cska.bg за всички притежатели на фен карти на ЦСКА.

Билетите ще бъдат налични до изчерпване на количествата! Само ЦСКА!“, написаха от ЦСКА на своя официален профил в социалните мрежи.