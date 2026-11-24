В надпреварата ще участват 16 национални отбора, а представителите на КОНКАКАФ ще бъдат определени според резултатите им на Голд къп през 2027 година
Съединените американски щати ще бъдат домакин на следващото издание на Копа Америка през 2028 година, обявиха футболните конфедерации на Северна и Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ) и Южна Америка (КОНМЕБОЛ).
В турнира ще участват общо 16 национални отбора – всички десет представители на южноамериканската конфедерация и шест състава от зона КОНКАКАФ.
Това ще бъде третият случай в историята, в който престижната футболна надпревара ще се проведе на територията на САЩ. Страната вече беше домакин на изданията през 2016 и 2024 година, които остават единствените до момента, организирани извън пределите на Южна Америка.
Шестте представителя на КОНКАКАФ ще бъдат определени въз основа на представянето им в турнира Голд къп, който ще се проведе през лятото на 2027 година.
Така Копа Америка през 2028 година ще запази формата с 16 участници, обединяващ националните отбори от двете футболни конфедерации на американския континент.