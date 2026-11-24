Съединените американски щати ще бъдат домакин на следващото издание на Копа Америка през 2028 година, обявиха футболните конфедерации на Северна и Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ) и Южна Америка (КОНМЕБОЛ).

В турнира ще участват общо 16 национални отбора – всички десет представители на южноамериканската конфедерация и шест състава от зона КОНКАКАФ.

Това ще бъде третият случай в историята, в който престижната футболна надпревара ще се проведе на територията на САЩ. Страната вече беше домакин на изданията през 2016 и 2024 година, които остават единствените до момента, организирани извън пределите на Южна Америка.

Шестте представителя на КОНКАКАФ ще бъдат определени въз основа на представянето им в турнира Голд къп, който ще се проведе през лятото на 2027 година.

Така Копа Америка през 2028 година ще запази формата с 16 участници, обединяващ националните отбори от двете футболни конфедерации на американския континент.