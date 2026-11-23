Спортният директор на германския национален отбор Руди Фьолер изрази подкрепата си към Джамал Мусиала и призова ръководството на Байерн Мюнхен да не прибързва с решенията относно бъдещето на футболиста.

23-годишният германски национал се завърна на терена след продължително отсъствие, причинено от неврологично заболяване и последвала контузия в бедрото. Състоянието му обаче предизвика публични дискусии сред ръководните фигури в баварския клуб, включително относно дългосрочния му договор.

"Трябва да се изчака малко. Той играе. Не е така, сякаш в момента не може да играе. Байерн ще има нужда от него през следващите няколко седмици“, заяви Фьолер пред Sky Germany.

Мусиала пропусна началото на сезона, след като разкри, че страда от краткотрайни абсансни припадъци, свързани с неврологична дисфункция. Впоследствие проблемите му се усложниха и от травма в бедрото.

В петък атакуващият полузащитник се завърна в игра, след като се появи като резерва при домакинското равенство 1:1 срещу Кьолн. Германският национал дори беше близо до отбелязването на победно попадение.

Фьолер изрази увереност, че Мусиала може постепенно да възстанови най-добрата си форма, като подчерта значението му както за Байерн, така и за националния отбор на Германия.

„Надявам се, както всички ние, че нещата ще се върнат към предишното си състояние. Оптимист съм. Той е показвал възможностите си и преди, въпреки че е имал това заболяване. Нуждаем се от Джамал и в националния отбор. Той е доказал, че е изключителен играч“, допълни Фьолер.

Ситуацията около Мусиала придоби допълнителна публичност след изказвания на няколко ръководители на Байерн. Почетният президент Ули Хьонес призна, че клубът е изправен пред сложна ситуация, а Карл-Хайнц Румениге постави въпроси относно договора на футболиста, който е сред най-високоплатените в състава и е обвързан с баварците до 2030 година.

Изпълнителният директор Ян-Кристиан Дреезен също загатна за възможни разговори с представителите и семейството на Мусиала, но впоследствие смекчи позицията си.

„Даваме време на Джамал и сме длъжни да го направим. Това е нова ситуация във футбола – такава, с която трябва да се научим да се справяме“, коментира Дреезен по време на посещение във фенклуб в баварския град Кронах.

Публичните обсъждания за евентуално предоговаряне на контракта или намаляване на възнаграждението на Мусиала предизвикаха критики към ръководството на германския шампион.

Спортният адвокат Йоахим Райн обясни пред RTL, че клубът практически няма правно основание едностранно да намали заплатата на футболиста.

„Едностранна корекция на заплатата не е вариант. Прекратяване на договора би било възможно единствено в случай на трайна неспособност за игра. Към момента няма никакви индикации за това. Мусиала не е трайно неспособен да изпълнява задълженията си“, заяви юристът.

Завръщането на германския национал идва във важен момент за Байерн, който изпитва кадрови затруднения заради контузии на основни футболисти, сред които и Хари Кейн.