Барселона ще бъде без една от големите си звезди Ламин Ямал за предстоящото гостуване на азербайджанския Сабах в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Каталунският клуб потвърди, че младият нападател изпитва болки в десния глезен след победата с 3:2 над Виляреал през уикенда. Поради тази причина Ямал няма да пътува с отбора за Баку, където в сряда предстои двубоят от най-престижния европейски клубен турнир.

От Барселона уточниха, че травмата не е сериозна и отсъствието на испанския национал е предпазна мярка, за да не се рискува влошаване на състоянието му.

Очакванията са Ямал да бъде на разположение за следващия двубой на каталунците в испанското първенство срещу Депортиво Ла Коруня в неделя.

Отсъствието на младия футболист е сериозна загуба за Барселона предвид впечатляващото му представяне от началото на кампанията.

Ямал има 13 гола и 13 асистенции в едва 17 мача във всички турнири през сезона, като се утвърди като една от основните фигури в нападението на каталунския тим.