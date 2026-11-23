Атлетико Мадрид постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Хетафе в испанското футболно първенство. Възпитаниците на Диего Симеоне контролираха двубоя през по-голямата част от игровото време и заслужено прибавиха нови три точки, с които се изкачиха на третото място в Ла Лига.

Домакините започнаха по-активно и създадоха първата опасна ситуация в срещата, но Атлетико бързо пое инициативата и наложи своето темпо.

Още в 10-ата минута Алекс Баена откри резултата с мощен удар, който не остави шансове на вратаря на Хетафе. Ранното попадение даде допълнителна увереност на гостите, които продължиха да създават положения пред противниковата врата.

В 30-ата минута преднината на Атлетико беше удвоена. Джони Кардосо се възползва от груба грешка на вратаря Давид Сория при изпълнение на ъглов удар и изпрати топката в мрежата за 2:0.

След почивката футболистите на Симеоне запазиха контрола върху събитията на терена. Добре организираната защита на мадридчани не позволи на Хетафе да създаде сериозни опасности, докато гостите продължиха да търсят възможности за трето попадение.

То дойде в последната минута на редовното време, когато Алехандро Грималдо реализира дузпа и оформи крайното 3:0.

С успеха Атлетико Мадрид се завърна на третата позиция в испанския шампионат и продължава преследването на лидерите Реал Мадрид и Барселона.

За Хетафе поражението е ново разочарование в първенството, като отборът остава в близост до зоната на изпадащите.