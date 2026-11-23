Аталанта и Интер изиграха един от мачовете на сезона в Серия А. Двата отбора сътвориха зрелищно равенство, завършило 4:4 в мач от 12-ия кръг, който се изигра на стадион "Атлети Адзури д'Италия". на

Пио Еспозито се отчете с хеттрик за "нерадзурите", а Петър Сучич вкара четвъртия гол от дузпа, докато за "бергамаските" попаденията отбелязаха Шарле де Кетеларе на два пъти, Елиф Елмас и Франк Кисие, който бе точен от бялата точка. Действащите шампиони могат съжаляват за изпуснатата победа, тъй като на три пъти имаха преднина от два гола, но "Богинята" намери сили да извоюват точката.

Така съставът на Кристиан Киву се намира на третото място във временното класиране на италианския елит с 29 точки, докато момчетата на Маурицио Сари са едва на 12-та позиция с 15 точки. На 28 ноември (събота) Интер ще приеме Дженоа, а Аталанта ще гостува на Лече два дни по-късно.

Гостите получиха първи възможност да поведат в резултата. В 3-та минута Хакан Чалханоолу стреля от границата на наказателното поле и топката премина поркай вратата след рикошет. „Нерадзурите“ не се забавиха с още един удар и в следващата минута Николо Барела също стреля с неточен удар от дистанция.

В 6-та минута и домакините отговориха с първи точен удар, дело на Хосеп Мартинес, като се оказа твърде слаб.

Отборът от Милано продължи да бъде по-активен и в 10-та минута Себастиано Еспозито стреля неточно с глава след центриране от Федерико Димарко.

Актуалните първенци удариха първи в 16-та минута. Николо Барела опита удар, топката се отби от защитник и попадна в краката на Пио Еспозито, който отблизо не сбърка.

В 30-та минута Елиф Елмас бе на път да изравни за домакините, като неговият изстрел бе спасен от Хисеп Мартинес.

Събитията се пренесоха пред вратата на Марко Спортиело, който спаси удари на Маркюс Тюрам и Пио Еспозито. Последва корнер, а топката бе центрирана пред вратата, където Пио Еспозито засече с глава и гостите удвоиха в 31-та минута.

Бергамаските отговориха само две минути по-късно. Елмас получи пред вратата и не сполучи при първия си удар, но топката остана в краката му и при втория си нямаше как да сбърка.

В 39-та минута Давиде Дзапакоста стреля от далече без да затрудни Мартинес, който улови.

2 минути след това тимът от Милано отново можеше да поведе с два гола. Бенжамен Павар отправи с глава опасе изстрел, преминал близо до вратата.

„Нерадзурите“ поставиха обещаващо начало на второто полувреме. В 52-та минута Тюрам асистира на Пио Еспозито, който се озова очи в очи срещу Спортиело и оформи своя хеттрик за 3:1.

„Богинята“ успя да надигне глава в 71-та минута. Никола Кръстович стреля опасно с глава и се наложи Мартинес да прави спасяване. Последва ъглов удар, от който Шарле де Кетеларе наказа Мартинес с глава и намали резултата.

Гостуващият тим отговори светкавично и 3 минути по-късно отново бе с два гола напред. Солова акция на Тюрам завърши с преодоляване на вратаря и изстрел, спрян от Дзапакоста на голлинията. Последният обаче спря топката с ръка при своето падане и бе отсъдена дузпа. Зад топката застана Петър Сучич и не сгреши при 11-метровия наказателен удар.

В 79-та минута отборът от Бергамо пропусна да върне интригата след пропуск на Кръстович, Това обаче се случи само след минута, като Кетеларе се възползва от едно меле и прониза Мартинес.

Интригата се заплете в добавеното време. Бергамаските получиха дузпа за игра с ръка на Алесандро Бастони. Франк Кесие застана зад бялата точка и матира Мартинес.

„Нерадзурите“ имаха последната възможност, като удар на Карлос Аугусто премина на сантиметри от целта след рикошет.