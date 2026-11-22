Трабзонспор – следващият съперник на ЦСКА в турнира на УЕФА Лига на конференциите, ще пристигне в четвъртък в България като 2-и в местното първенство, след като се справи с 1:0 с последния в подреждането Еюпспор.

Единственият гол, който осигури победата за домакините, беше отбелязан от Озан Туфан в 5-ата минута на мача. След тази победа отборът от Черно море увеличи точките си до 28. Така под ръководството на Томас Райс, Трабзонспор спечели всичките си 7 мача в Трендьол Суперлига, отбелязвайки 18 гола и допускайки само 3. След като минат европейските ангажименти за седмицата, Трабзонспор ще се върне в първенството като гост на Гьозтепе.

Старши треньорът на тима Томас Райс – бивш наставник на българския Лудогорец (Рз), не пестеше играчите си и излезе с всичките си звезди. Андре Онана застана на вратата, Стефан Савич ръководеше защитата, Фабиньо и Ернест Мучи бяха в средата на терена, а атаката беше поверена на Пол Онуачу, Мохамед Салах и Савиоло.

Попадението на победата дойде в първата атака в мача. Вагнер Пиня проби по десния фланг и центрира, а Озан Туфан с глава вкара топката в мрежата. Последва натиск на Трабзон, като последователно стреляха Савиоло, Мохамед Салах и Ернест Мучи. В първите два случая вратарят Емре Билгин майсторски изби до гредата и над гредата.

През втората част темпото малко поспадна, като Трабзонспор отново беше по-активен. Най-чистата им ситуация беше в 66-ата минута. Савиоло, който влезе в наказателното поле с пас от Салах, отправи удар, но вратарят отклони топката в корнер от близко разстояние.