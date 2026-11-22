Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол все пак изрази удовлетворение от спечелената точка при гостуването на Ботев в Пловдив. "Червените" направиха обрат от 0:2 до 3:2 в рамките на второто полувреме на "Колежа", но в края допуснаха изравняване за 3:3.

"Знам, че Станислав Генчев обича да играе с трима централния защитници. Бях изненадан, че нашето представяне през първото полувреме не беше добро. Много лесни грешки, много загубени единоборства. Дадох ясно на моите футболисти да се разбере, че това няма как да продължава и след почивката. През второто полувреме показахме реакцията и начинът, по който трябва да изглеждаме. В крайна сметка сме доволни от това, че успяхме да вземем точка", заяви Гиздол.

"Футболистите бяха напълно фокусирани върху тази среща. Знаем, че понякога след пауза за националните отбори не е много лесно веднага да намериш своя ритъм. Може би това бе причината днес да се нуждаем от 45 минути, за да влезем в мача. Нямаше нужда от много изречения на почивката. Отборът ми е достатъчно интелигентен, за да знае, че подобен тип представяния като това през първото полувреме, не е приемливо. Момчетата показаха правилната реакция", каза още Маркус Гиздол.

"През второто полувреме направихме само една грешка, при която загубихме лесно топката и получихме третия гол. Ботев Пловдив успя да използва от този свой шанс. Това обаче понякога се получава във футбола", завърши наставникът на ЦСКА.