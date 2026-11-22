Българският национален вратар Пламен Андреев записа нов успех с екипа на Дебрецен, който разгроми Нирегихаза с 6:2 като гост в среща от 14-ия кръг на унгарското футболно първенство.

Андреев започна като титуляр и се представи стабилно на вратата на гостите, като получи една от високите оценки в своя отбор. Българинът допусна две попадения, едното от които беше автогол на неговия съотборник Максимилиан Хофман.

Дебрецен имаше превъзходство през по-голямата част от двубоя и демонстрира висока ефективност в нападение. С основна заслуга за категоричния успех беше Акос Шендрей, който реализира хеттрик.

Доминик Кочиш също се отличи със силно представяне, добавяйки две попадения за гостите. Шестият гол за Дебрецен беше дело на френския футболист Соан Балдони, който се разписа в добавеното време.

За домакините първото попадение дойде след автогола на Максимилиан Хофман в началото на второто полувреме, а Жан Батум оформи крайния резултат с гол в заключителните минути.

С победата Дебрецен събра 25 точки и заема второто място във временното класиране. Отборът на Пламен Андреев изостава само на един пункт от лидера Дьор и продължава битката за първата позиция в унгарския шампионат.