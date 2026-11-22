Бившият старши треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас демонстрира увереност преди предстоящия сблъсък между водения от него Сабах и Барселона в Шампионската лига. Азербайджанският тим ще приеме испанския гранд на 25 ноември в Баку, а литовският специалист е категоричен, че неговите футболисти няма да излязат на терена единствено заради възможността да се изправят срещу един от най-големите клубове в Европа.

Дамбраускас призна, че двубоят срещу водения от Ханзи Флик състав е специален както за играчите, така и за привържениците на Сабах, но подчерта, че амбициите на отбора остават непроменени независимо от съперника.

"Понякога не мога да спя от притеснение, особено преди мачовете от първенството на Азербайджан. Но срещи като тази в Шампионската лига просто трябва да бъдат изживени с удоволствие. Нашата цел е да печелим всеки мач, независимо от противника и очаквания резултат“, заяви бившият наставник на Лудогорец, цитиран от испанското издание "Спорт“.

Литовският специалист отправи и послание към привържениците на Сабах, като изрази надежда, че подкрепата от трибуните ще помогне на неговите футболисти да се противопоставят на именития съперник.

"Това е голям мач за феновете, за нас, за играчите и за треньорския щаб. Ще му се насладим заедно, ще вярваме и ще дадем всичко от себе си. Понякога футболът пише невероятни истории, така че в сряда ще излезем на терена, за да напишем една такава“, допълни Дамбраускас.

Оптимизмът на наставника беше споделен и от футболиста на Сабах Тимотеуш Пухач, който призна, че възможността да играе срещу Барселона изглежда като сбъдната мечта.