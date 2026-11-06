Италия изостава в битката за допълнително място в Шампионската лига, Милан ще търси важни точки срещу Левски

Италианските клубове се намират в различни позиции след поредния кръг от европейските клубни турнири. Докато Ювентус е близо до директно класиране за осминафиналите в Лига Европа, Милан ще трябва да подобри значително резултатите си, за да си осигури участие в елиминационната фаза. В същото време Италия продължава да изостава в битката за допълнителна квота в Шампионската лига през следващия сезон.

Според анализ на "Гадзета дело Спорт“ за място сред първите осем отбора в Лига Европа вероятно ще бъдат необходими между 14 и 16 точки, докато актив от 9-10 пункта може да се окаже достатъчен за попадане сред първите 24 и участие в плейофите.

Ювентус има 10 точки след четири срещи. Отборът на Лучано Спалети победи НЕК Наймеген с 5:0, Селта Виго с 2:1 и АЗ Алкмаар със същия резултат, а срещу Рен завърши наравно 2:2.

До края на основната фаза "бианконерите“ ще приемат Омония и Реал Сосиедад, ще гостуват на Ференцварош и ще срещнат Апоел Беер Шева на неутрален терен в Букурещ. Още четири до шест точки биха увеличили значително шансовете на италианския гранд за директно класиране на осминафиналите.

Далеч по-сложна е ситуацията за Милан, който има едва три точки след четири изиграни мача. Възпитаниците на Рубен Аморим загубиха от Бенфика с 0:2, победиха Залцбург с 4:0, след което претърпяха поражения от Борнемут с 0:3 и Ференцварош с 0:2.

Пред "росонерите“ предстоят гостуване на Олимпиакос в Атина и домакинство на Съндърланд, преди да завършат основната фаза с визита на Левски в София и среща с Арарат на "Сан Сиро“.

Именно последните два двубоя могат да се окажат решаващи за италианския тим. При победи над Левски и Арарат Милан ще достигне девет точки, но е възможно да се нуждае и от допълнителен положителен резултат, за да си осигури участие в плейофите.

В Лигата на конференциите Аталанта има четири точки след три кръга. Тимът от Бергамо започна с победа над Пафос, допусна поражение от Аякс и завърши наравно 1:1 с Кайрат.

За разлика от Лига Европа, основната фаза на Лигата на конференциите включва шест срещи. Според предварителните прогнози 11-12 точки могат да бъдат достатъчни за директно класиране на осминафиналите, докато около седем биха могли да осигурят участие в плейофите.

До края на основната фаза Аталанта ще гостува на Борац и Рига, след което ще приеме шведския Мялби. Три победи биха увеличили актива на италианския тим до 13 точки и значително биха повишили шансовете му за директно класиране сред най-добрите осем отбора.

Междувременно резултатите на италианските представители през седмицата доведоха до подобрение в сезонния коефициент на страната в ранглистата на УЕФА. Италия се изкачи от девето на осмо място, като увеличи актива си от 6,500 на 7,500 точки, съобщава Football Italia.

За това допринесоха победите на Интер над Фейенорд с 3:0, Комо над Ланс с 9:1 и Ювентус над АЗ Алкмаар с 2:1. В същото време Рома загуби от Манчестър Юнайтед с 2:3, Наполи отстъпи на Порто с 1:4, Милан претърпя поражение от Ференцварош с 0:2, а Аталанта завърши наравно с Кайрат.

Въпреки изкачването Италия остава далеч от първите две позиции, които дават право на допълнително място в Шампионската лига през сезон 2027/2028.

Англия оглавява класирането с коефициент 9,166, следвана от Португалия с 8,900 и Белгия с 8,400. Германия заема четвъртото място с 8,285, пред Турция със 7,900, Испания със 7,875 и Нидерландия със 7,666.

Допълнителните квоти в Шампионската лига, известни като European Performance Spots, се разпределят между двете държави с най-висок сезонен коефициент на УЕФА. Италия и Германия получиха такива места през сезон 2024/2025, докато Англия и Испания спечелиха допълнителните квоти за следващите две издания.

Коефициентът се формира въз основа на резултатите на клубовете в трите европейски турнира. Победите носят по две точки, равенствата по една, като се начисляват и бонуси за класирането и достигането до следващите фази. Общият актив се разделя на броя на участващите клубове от съответната държава.

Така, въпреки положителното развитие през последния кръг, италианските отбори ще трябва да постигнат значително по-добри резултати в оставащите срещи, за да върнат страната сред първите две в сезонната ранглиста и да осигурят пети представител в Шампионската лига.