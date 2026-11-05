Ференцварош шокира Милан в Лига Европа

Унгарският Ференцварош поднесе изненадата в 4-ия кръг от ранния слот мачове в Лига Европа, след като се наложи с 2:0 при гостуването на европейския гранд Милан. Така „фради“ има 12 точки след четири победи в четири мача и заема 2-ото място в общото класиране.

Начело е английският Борнемут, който събра също 12, след като успя да обърне Спарта (Прага) от 0:1 до 2:1. Към тях може да се присъединят Бенфика и Байер (Леверкузен), които играят мачовете си по-късно днес.

Българският шампион Левски скочи на 10-о място в класирането, след като вече има 7 точки след победата над полския Ягелония (Бялисток). Младокът Стивън Стоянчов донесе трите точки на „сините“ с гол накрая на мача.

Също 7 точки има и НЕК Ниймеген (Нидерландия), който се наложи с 3:1 у дома над кипърския Омония (Никозия).

На стадион „Джузепе Меаца“ унгарците стигнаха до успеха с два гола през второто полувреме, реализирани от Лени Джоузеф в 52-ата и в 66-ата минута, като и за двете попадения асистира Кристофер Закариасен. Нигерийският нападател Деле остави Ференцварош с 10 души в 77-ата минута, но това не се оказа кой знае какъв проблем, защото Милан така или иначе през цялата среща не създаде голови ситуации. И докато Ференцварош върви към класиране за втория кръг, Милан е на 27-о място с 3 точки.

Борнемут пропусна дузпа, но въпреки това спечели с 3:1, за да заличи ранния гол на гамбийския нападател Ебриха Сингате. Тайлър Адамс изравни в 57-ата минута, Еванилсон обърна хода на срещата в 81-ата минута след пас на Райън Кристи, а самият Еванилсон подаде на Райън за крайното 3:1 в последните секунди.

За отбора на Борнемут, който преди тази вечер беше запазил шест поредни чисти мрежи, началото им беше доста изненадващо. Спарта създаде две отлични положения в първите пет минути, като и двете се откриха пред Джонатан Браут Брунес. Жосимар Алкосер създаде първото, като се промъкна до страничната линия, преди да намери непокрития Брунес на шест метра от вратата, чийто изстрел обаче мина в страни. При втората възможност зашеметяващ блок в наказателното поле попречи на Спарта да отбележи гол.

В 30-ата минута съдията отсъди дузпа за гостите от Англия, след като Ки-Джана Хувър беше спрян непозволено. Люис Кук обаче не успя да вкара, а само пет минути по-късно гамбиецът Сингате със самостоятелен пробив откри. През втората част обаче гостите наложиха класата си и стигнаха до четвъртата си победа в турнира, а Спарта е на 21-о място с 4 точки.

С два гола на Бриан Линсен тимът на НЕК Ниймеген, който в предишния етап на турнира завърпши 1:1 с Левски, постигна успех с 3:1 над Омония и вече също събира 7 точки. Лоис Диони откри за гостите в 23-ата минута, но след почивката Линсен изравни в 50-ата минута, а в 76-ата направи 3:1 след чудесен пас на сръбския ветеран Душан Тадич. Между тези два гола и Клемент Бишоф беше точен.

В едно от дербитата на вечерта Реал Сосиедад и френския Олимпик (Лион) завършиха 1:1, а резултатът истински отразява съотношението на силите. Исландският нападател Ори Оскарсон показа, че се намира във форма и откри резултата в 28-ата минута, но опитният Корентен Толисо изравни 10 минути след началото на второто полувреме.

Също 1:1 приключиха Кристъл Палас и германския Хофенхайм, а лондончани стигнаха с късмет до точката благодарение на Дайчи Камада в добавеното време. Още по-ценно е, че се случи с 10 души заради червения картон на Адам Уортън, показан му в 77-ата минута заради удар с лакът. Палас е на 20-о място в общото класиране с 5 точки. Гостите от Зинсхайм откриха резултата още в 7-ата чрез Александър Прас, а само с 4 точки от 4 мача заемат 24-ото място, последното за плейофния кръг на пролет.