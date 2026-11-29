Снегонавяванията, силният вятър и затрудненото почистване на пътните участъци продължават да създават сериозни затруднения в Русенска област.

Заради лошото време пътят от Русе към Разград беше временно затворен за всички превозни средства. Към 16 часа е отворен пътят Русе - Бяла само за автомобили, съобщиха от областната администрация.Пътят Русе - Кубрат остава затворен.

Полицейски екипи са разположени по основните пътни артерии в региона, подпомагат организацията и безопасността на движението.

Екипи на пожарната са реагирали на няколко сигнала за паднали дървета в региона. Пожарникарите са помогнали на хора, закъсали с автомобили в участък между селата Долно Абланово и Ново село.

Сред призивите за безопасност, които полицията отправя, е и този: