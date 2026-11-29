Обстановката в Смолянска област започва да се нормализира, но все пак остават редица ограничения. Високопланинските проходи Превала, Рожен и Печинско продължават да са затворени за движение на товарни автомобили.

Затворен за камиони е и пътят Рудозем - Смолян през Полковник Серафимово, а леките коли трябва да са с вериги. Снеговалежът в Смолян спря, но във високите части на планината все още превалява.

Около 30 см е натрупаната снежна покривка в Пампорово и района на Рожен, сочат данни на Метеорологичната станция и Планинската спасителна служба. По аварийния път над свлачището е въведено еднопосочно движение със светофарна уредба.