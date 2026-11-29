Проходите Превала, Рожен и Печинско остават затворени за тежкотоварни автомобили
Обстановката в Смолянска област започва да се нормализира, но все пак остават редица ограничения. Високопланинските проходи Превала, Рожен и Печинско продължават да са затворени за движение на товарни автомобили.
Затворен за камиони е и пътят Рудозем - Смолян през Полковник Серафимово, а леките коли трябва да са с вериги. Снеговалежът в Смолян спря, но във високите части на планината все още превалява.
Около 30 см е натрупаната снежна покривка в Пампорово и района на Рожен, сочат данни на Метеорологичната станция и Планинската спасителна служба. По аварийния път над свлачището е въведено еднопосочно движение със светофарна уредба.
Николай Мелемов, кмет на Смолян: "Идеята беше на първия сняг да има светофари и да бъде еднопосочно движението, с цел безопасност, така че всичко е наред там, има светофари и еднопосочно движение."