Токов удар на територията на ТЕЦ „София“ е предизвикал сериозен пробив по топлопреносната мрежа, в резултат на който абонатите в районите, обслужвани от ТР „София“, включително централната градска част на столицата, са усетили влошено топлоподаване.

Пробивът е на ул. "Кирил и Методий" между ул. "Вашингтон" и бул. Мария Луиза".

Всички аварийни екипи на дружеството са мобилизирани и работят по локализирането и дренирането на участъка, за да се установи мащабът на аварията.

В част от засегнатите райони топлоподаването вече се нормализира, като до края на днешния ден нормалното топлоподаване ще бъде възстановено за по-голямата част от абонатите, а за малка част от тях- преди обед в утрешния ден.

„Топлофикация София“ се извинява на своите клиенти за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране.