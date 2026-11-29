Александър Куманов, национален координатор на България за CIRCOM Regional и ръководител на отдел „Международни комуникации“ в Българската национална телевизия, беше избран за член на Изпълнителния комитет на организацията. Изборът се състоя вчера, 28 ноември, по време на Генералната асамблея на CIRCOM Regional в Маастрихт, Нидерландия.

Това е признание за активното участие на БНТ в европейското професионално сътрудничество и за приноса на българската обществена телевизия към развитието на регионалните обществени медии в Европа.

CIRCOM Regional е европейска професионална организация, която обединява обществени медии и регионални телевизионни оператори от над 20 европейски държави. Мрежата ѝ включва над 150 регионални телевизионни станции и студиа. Създадена през 1983 г., организацията се утвърждава като платформа за международно сътрудничество, обмен на телевизионно съдържание и професионален опит, съвместни продукции и обучение на журналисти и медийни специалисти. Българската национална телевизия е член на организацията.

Изпълнителният комитет е основният управленски орган на CIRCOM Regional. Той отговаря за оперативната координация и стратегическото развитие на организацията, като работи за укрепването на партньорствата между обществените медии и утвърждаването на ролята на регионалната журналистика в европейското медийно пространство.

Във време на дълбока трансформация на медийната среда, технологични промени и нарастващи предизвикателства пред регионалната журналистика, CIRCOM Regional продължава да развива своята мисия – да насърчава професионалното сътрудничество, обмена на идеи и добри практики, иновациите в създаването и разпространението на съдържание и развитието на знанията и уменията на журналистите. Организацията предоставя възможност на медийните професионалисти от различни европейски държави да споделят опит, да намират общи решения и да създават нови форми на сътрудничество.

За БНТ участието в Изпълнителния комитет е възможност за още по-активно присъствие в европейския професионален диалог, за представяне на българския опит и за разширяване на възможностите за международни партньорства, обмен и съвместни инициативи.