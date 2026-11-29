Група българи останаха блокирани на летище "Васил Левски" след като нискотарифната авиокомпания, с която снощи е трябвало да летят за Маракеш, започнала да отлага часа за полета.

Диана Ташкова: "В 9.20 вечерта трябваше да излетим от Терминал 2 от София към Маракеш, като имаше забавяне на самия гейт. Някъде около 10.20 ни качиха в самолета. Около 4 часа стояхме в самолета. Около 2.00 часа излязохме от самолета. На няколко пъти се включваше капитана на самолета да съобщава, че обработват пистите заради снега, че обработват самолета заради снега и в едно от съобщенията каза, че всъщност двигателя на самолета е отказал. Смениха часа на полета за 9.20 тази сутрин. Вали все още сняг, но другите самолети излитат, но за нашия полет никой нищо не ни казва."