Навявания блокират дясната лента на магистрала „Тракия“ в района на Карнобат
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Затруднено е движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София, в района на 298-299 км, преди Карнобат.
На видеа от участъка се виждат непочистени пътни платна. На места дясната лента е блокирана от снежни навявания, а по настилката има и заледени участъци.
Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си със зимните условия.
Видео: Камен Коларов