Затруднено е движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София, в района на 298-299 км, преди Карнобат.

На видеа от участъка се виждат непочистени пътни платна. На места дясната лента е блокирана от снежни навявания, а по настилката има и заледени участъци.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си със зимните условия.













Видео: Камен Коларов