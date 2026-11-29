Заседналият кораб "Кайрос" не представлява опасност, заяви министърът на транспорта Георги Пеев на брифинг в министерството.

Министърът припомни ситуацията със заседналия кораб „Кайрос“:

Георги Пеев, министър на транспорта: "Казусът е от преди една година. Близо до наши води се откачи турският влекач, а корабът безконтролно започна да навлиза в наши води. Моряците бяха спасени. Корабът беше закотвен и изведен на 7 морски мили източно от Поморие и Созопол. Въпреки недобрите действия от страна на собственика на кораба, направихме всичко възможно пробойните да бъдат запушени и да не се допусне изтичане на гориво. Корабът е празен и няма товар, свързан с гориво или мазут. Налице е минимално количество гориво, необходимо за придвижването на кораба."

В постоянна комуникация сме със собственика на танкера „Кайрос“, заяви министърът. По отношение на вчерашната ситуация Пеев заяви:

Георги Пеев, министър на транспорта: "Още от самото начало сме свикнали оперативен щаб. Вчера около 18.00 ч. местно време е започнала ситуацията. Наблюдавана е от две места. От Бургас е наблюдавано движението на кораба. Малко преди 18.00 ч. е забелязано движение на кораба, което около 19.00 ч. се е засилило. Това движение най-вероятно е вследствие на скъсана котва."

За предстоящите действия Пеев заяви:

Георги Пеев, министър на транспорта: "В момента корабът се намира на безопасно място и считаме, че не е необходимо да бъде свикван кризисен щаб към областния управител. Очакваме след четвъртък метеорологичната обстановка да се подобри и ще направим оглед на дъното и на самия кораб. Корабът не представлява екологична или друга опасност за нашето море. Предвид факта, че собственикът на кораба е ясен, нямаме право да изземваме кораба, тъй като това е изцяло в отговорностите на неговия собственик. Ситуацията сега е различна – корабът се води потънало имущество. Още днес „Морска администрация“ ще издаде указания, с които ще даде срок от 30 дни на собственика на кораба да го изтегли. Ако той не го направи, българската държава ще предприеме необходимите действия."

Многократно сме призовавали собственика на кораба да го изтегли от нали води, зави министърът.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Има няколко акта за бездействие на собственика. Многократно го призовахме да го изтегли и да го отведе за ремонт в турска корабостроителница. Многократно е сезиран китайският посланик, тъй като корабът е китайска собственост. Той е бил канен и в Министерството на транспорта. Разговор е проведен и с турския посланик, но основната отговорност е на китайската страна, тъй като корабът е китайска собственост. Имаме многократни уверения от китайския посланик и от китайския собственик, че ще се погрижат за кораба, което очевидно не е направено. Последното предупреждение е отправено на 17–18.11., като е отчетена и предстоящата метеорологична обстановка."

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Танкерът „Кайрос“, който преди близо година заседна край Ахтопол, скъса котва заради бурното море и силния вятър снощи и засегна в скалите край Созопол.

На борда му има двама души – китайски граждани. Според информацията към момента няма пряка опасност за хората в района.

Заради силния вятър и тежките метеорологични условия институциите не успяха да реагират навреме и да овладеят движението му.