Заради усложнената зимна обстановка влакове престояват на гари, а полетите на летище "Васил Левски" – София се извършват със сериозни закъснения. Въпреки трудните условия в купетата и вагоните е осигурен необходимият комфорт за пътниците, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му БДЖ е потърсило автобусни компании, които да извозят пътниците от блокираните влакове, но те са отказали.

Георги Пеев, министър на траспорта: "Сутринта имаше репортажи за хора, които бедстват. Влаковете престояват на гарите. На двете гари е подадено напрежение и на купетата и вагоните е осигурен нужния комфорт в рамките на тежката обстановка. От БДЖ са поискалили от автобусни компании да извозят пътниците, но е отказано."

Полетите на летища "Васил Левски" - София излитат и кацат със затруднения заради обилния снеговалеж. Закъсненията са сериозни, съобщи министърът на транспорта.