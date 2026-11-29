976 машини обработват пътищата в страната. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Поради тежки метеорологични условия се ограничава движението на автомобили над 12 т в участъци от републиканската пътна мрежа – през проходите „Троянски“, „Предела“, „Рожен“, „Печинско“, „Превала“, Котленски и Ришки проход. Забранени за автомобили над 12 т са и АМ „Хемус“ от София до пътен възел „Ботевград“, АМ "Тракия" в участъка п.в. Зимница – Бургас, както и първокласните пътища Мездра – Ботевград, път I-9 Обзор – Несебър от км 171 до км 220, път I-7 Калипетрово – Пристое, път I-4 Брестница – Градище, път I-3 Полско Косово – Ботевград, път I-5 Полски Тръмбеш - Велико Търново, I-2 Русе - Писанец, I-5 Русе - Полско Косово, II-21 Русе - Бръшлен, II-23 Русе - Тетово, II-51 Бяла - Лом Черковна, III-2102 Сливо поле - Черешово, III-501 Русе - Бяла, III-514 Лом Черковна и III-2001 Писанец – Глоджево.

От АПИ отново призоваха водачите на тежкотоварни автомобили да предприемат пътуване само с гуми, подходящи за зимни условия и с необходимата дебелина на грайфера.

Съветваме шофьорите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно, допълват от пътната агенция.

Призоваваме водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна. Блокирането на движението от коли, които не са подготвени за зимния сезон, затруднява пътуването на всички останали и работата на снегопочистващата техника. Добре е пътуващите да използват навигационни приложения, тъй като в тях се подава своевременна информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.