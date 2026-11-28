Около 40% от всички установени нарушения при специализираната контролна акция на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и МВР са за претоварване, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

В рамките на два дни са проверени 118 тежкотоварни автомобила. Съставени са 38 акта, от които 15 за претоварване, 8 за техническа неизправност, 8 за тахографски нарушения, 4 за липса на валидна карта за квалификация, 2 за превишаване на времето за управление и 1 за липса на заповед при превоз за собствена сметка.

Акт е съставен при почти всеки трети проверен автомобил.

Точките за контрол са определени въз основа на данни от Националното тол управление за концентрация на тежкотоварни автомобили с вероятно претоварване.

Акцията е част от предприетите мерки за засилване на контрола върху тежкотоварния транспорт, обсъдени в рамките на координацията между институциите, ангажирани с пътната безопасност.