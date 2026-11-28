Сега ще включим дежурния синоптик в Националния Институт по хидрология и метеорология Анастасия Кирилова с последна информация за времето и с прогноза.

Анастасия Кирилова, синоптик, НИМХ: "Вече в цялата страна вали все още дъжд. В планините дъждът преминава в сняг. До края на деня в цяла Северна България очакваме дъждът да премине в сняг. Образуване на значителна снежна покривка очакваме в Предбалкана, над 30 см. За това има издадено предупреждение от най-висока степен червен код. По планинските проходи ще бъде изключително тежка метеорологичната обстановка със силен вятър, значителни снеговалежи и условия за виелици и навявания. Също така в Североизточна България, където традиционно в такава зимна обстановка има условия за преспи и навявания, ще имаме такива ефекти днес и утре."

От НИМХ са в постоянен контакт с институциите, на които се изпраща няколко пъти в денонощието актуална метеорологична информация.

Анастасия Кирилова, синоптик, НИМХ: "По отношение на гражданите, моят съвет е в такава обстановка, всяко пътуване, което не е изключително наложително, да бъде отложено и да се изчака отминаване на циклон и спиране на валежите, за да не възникват допълнителни усложнения по време на пътуванията."

Тепърва предстои застудяване, допълни синоптикът: